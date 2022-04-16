Adana Demirspor'dan ilk transfer: Ertaç Özbir

Adana Demirspor kaleci konusunda da ilk adımını attı. Yeni Malatyaspor'da lige veda eden ve takımdan ayrılacak olan Ertaç Özbir'le anlaşmaya varıldı.



Başarılı eldiven sezonun resmen tamamlanmasının ardından Adana Demirspor'un ilk transferi olarak takıma kazandırılacak. Adana Demirspor'da ayrıca gidecek oyuncular da belli olmaya başlıyor.



Şimşekler'de Akintola ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. (Yeni Adana)





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