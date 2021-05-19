Adana Demirspor'dan Gabriel Obertan hamlesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Rodallega, Fernandes ve Paintsil'in ardından Erzurum'un Fransız on numarası Gabriel Obertan'la da temaslar başlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Gabriel Obertan hamlesi
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19 Mayıs 2021 10:28
Süper Lig hasretine 26 yıl sonra son veren Adana Demirspor, iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. İlk olarak Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme uzatan ve tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda atağa kalkan mavi-lacivertliler; Rodallega, Fernandes ve Paintsil'in ardından BB Erzurumspor'un Fransız on numarası Gabriel Obertan'ı da gündemine aldı.

SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYOR

Mavi Şimşekler, Erzurumspor'la kontratı bitecek 32 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde temasa geçmeyi planlıyor. 2019 yılından bu yana mavi-beyazlı kulüpte forma giyen Obertan ise Süper Lig'de kalmaya sıcak bakıyor.

Bu sezon BB Erzurumspor formasıyla 28 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Fransız on numara, takımının Süper Lig'e veda etmesine engel olamadı.


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