Sırbistan'ı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Kızılyıldız, Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasında fark yaratacak bir forvet ararken; Adana Demirspor'un'de karar kılındı.Sırp basını, Kızılyıldız'ın 27 yaşındaki Senegalli forvet için Adana Demirspor ile anlaştığını duyurdu.Cherif Ndiaye'nin Kızılyıldızolacağının altı çizildi.Kızılyıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak olanalacak.Öte yandan Adana Demirspor'un bonservis bedelinin 2,5 milyon euroluk kısmının hemen ödenmesini istediği, ancak Kızılyıldız'ın 1 milyon euroluk 4 eşit taksitle ödemeleri yapmak için anlaşma sağladığı ifade edildi.Sırbistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kızılyıldız, Devler Ligi'ndeveile mücadele edecek.Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Cherif Ndiaye, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den Adana Demirspor'a transfer olan Cherif Ndiaye, takımına 12 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.