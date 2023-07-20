Adana Demirspor'dan ayrılık açıklaması

Adana Demirspor, Simon Deli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor'dan ayrılık açıklaması
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20 Temmuz 2023 22:56
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Deli'nin sözleşmesi kendisiyle anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada Simon Deli'nin hangi takıma gideceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.

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