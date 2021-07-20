Adana Demirspor'a David Luiz transferinde rakip Marsilya

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı David Luiz'e Marsilya'nın talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Adana Demirspor'a David Luiz transferinde rakip Marsilya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2021 01:09
Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürdüğü David Luiz için Marsilya devreye girdi.

Fransız basınından yansıyan haberlere göre Marsilya'nın 34 yaşındaki Brezilyalı stopere 2 yıllık iyi bir kontrat önerdiği ifade edildi. David Luiz'in bu teklife henüz cevap vermediği ve kendisine yapılacak tüm teklifleri dinleme kararı aldığı belirtiliyor.

Adana Demirspor'un bonservisi elinde olan David Luiz'e yıllık 2,5 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerdiği iddia edilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.