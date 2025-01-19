Adana'da kırmızı kart çıktı!

Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana'da kırmızı kart çıktı!
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19 Ocak 2025 20:19
Son güncelleme 19 Ocak 2025 20:22
Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.





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