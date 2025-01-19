Adana'da kırmızı kart çıktı!

Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta 10 kişi kaldı.
Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.
Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.