Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştirdi ve VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini dile getirdi.



Acun Ilıcalı, Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalında Ali Palabıyık'ın yönetimine karşı Fenerbahçe Yönetimi'nin çok ciddi bir tavır sergilemesi gerektiğini savundu.



"ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE BİR SKANDALDI!"



Görüşlerini aktaran Ali Koç "Hayatımda hiç futbolla ilgili bir gerilim yaşamış biri değilim ama çok koyu Fenerbahçeliyim. Dünkü maçın Türk futbolu açısından bir değişikliğin miladı olması gerekiyor. Ben dün itibarıyla Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim. İngiltere'de 1 yılda 50 maç falan seyrettim. Bu 50 maçtaki hataların toplamını dünkü maçta gördüm. Elinde VAR gibi bir teknoloji varken böyle hata yapılırsa burada bilmediğimiz bir şey vardır. Bence dün, Türk futbol tarihinde VAR'ın geldiği günden itibaren en skandal gündü. Futbolda hep hatalar oldu ama artık teknoloji var, teknoloji! VAR olmasaydı kötü bir gündü diyebilirdim. Sen bu teknolojiyi abuk subuk kullanırsan bu teknolojiyi yetiye sahip değilsin demektir. Hakemin yaptığı hatalardan gördüğüm maçlar var, klasik bir berbat yönetimdi. Ancak VAR'ın yaptığı hataları hiç görmedim daha önce. Sen teknolojiyi bir takımın aleyhine bu kadar kullanamazsın." dedi.



YABANCI HAKEM VE VAR KAYITLARI



VAR kayıtları hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Yönetimin yerinde olsam bir milat yapardım. Bence dün itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerek. Sorumluluğu TFF'ye vererek bir milat yapılmalı. Mesela Olympiakos-Panathinaikos maçına gittim, Danimarkalı hakem yönetiyordu maçı. Fenerbahçe camiası, bu saatten sonra bir milad yaşanması için bir talepte bulunabilir. 2 penaltı 1 gol var verilmeyen. Film çeksen bu kadarı abartı olur diye böyle senaryo yazmazsın. Asıl açıklanması gereken VAR kayıtları bu maçın kayıtları." ifadelerini kullandı.





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