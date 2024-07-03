Acun Ilıcalı: 'Doğru, Barcelona ilgileniyor!'

BARÇA, 23 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisini doğruladı.İngiltere'den talkSport'a konuşan Acun Ilıcalı, "Hull City taraftarlarına kimseyi satmayacağımızı söyledim. Benim futbolda amacım para kazanmak değil, amacım güçlü ve daha büyük bir kulüp yaratmak. Ancak, daha büyük bir kulüp yapmak için bazen bir oyuncu 'gitmek istiyorum' derse, bu farklı bir durumdur." dedi.Barcelona'nın Philogene'ye olan ilgisini doğrulayan Ilıcalı, "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi biri, bir sözleşmesi olduğu için onları zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek. Jaden taşınmak istiyorsa ve bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı." cevabını verdi.Acun Ilıcalı, "Oyuncularımın hepsini seviyorum. Benim için, onların hayatı ve kariyeri için ben de sorumluyum. Eğer bizimle oynamak istemezlerse, bizimle oynamak istemezler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Barcelona, Hull City'e Philogene için satın alma opsiyonlu 23 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bir yıllık kira süresi boyunca Philogene, belli bir maçta oynaması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.Hull City ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Philogene için yapılan bu teklife Acun Ilıcalı cephesi henüz bir yanıt vermedi ve teklifi değerlendirmeye geçti. Barcelona'nın Jaden Philogene'yi uzun süre takip ettiği, yeteneklerine inandığı ve transferde karar kıldığı kaydedildi.Hull City'nin 2023 yazında 5.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen sezon oynadığı 32 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaptı.