Acun Ilıcalı'dan teknik direktör açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün yeni teknik direktör arayışına dair konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan teknik direktör açıklaması
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03 Aralık 2024 14:35
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün yeni teknik direktör arayışı için konuştu.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Zaman kaybedecek durumda değiliz bence. Şimdiden çok iyi, kaliteli altı teknik direktörle görüştük. Amacımız, kısa sürede bu işi halletmek." sözlerini sarf etti.

Hull City, sezona başladığı Alman teknik adam Tim Walter ile 27 Kasım'da yollarını ayırmıştı.

Hull City, 18 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

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