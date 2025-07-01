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Acun Ilıcalı'dan Duran sorusuna cevap: "Yırttım bu işlerden"

Hull City'nin sahibi ve eski Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, kendisine yöneltilen John Duran sorusuna, "Yırttım bu işlerden" şeklinde cevap verdi.

calendar 01 Temmuz 2025 16:43 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan Duran sorusuna cevap: 'Yırttım bu işlerden'
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

"YIRTTIM O İŞLERDEN"

Acun Ilıcalı, "Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" sorusuna "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." diyerek cevap verdi. 


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