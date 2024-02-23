Acun Ilıcalı'dan 30 milyon euro'luk dev adım!

Televizyon yapımcısı ve Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport 1'in hisselerini alıyor.



Kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications'tan yapılan açıklamaya göre, Acun Ilıcalı'nın kanalın yüzde 50 hissesini satın alacağı belirtildi.



Yapılan anlaşmaya göre, Acun Ilıca yüzde 50'lik hisse için 30 milyon euro ödeyecek.



Reuters'ın haberine göre Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yer alacak.





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