Acun Ilıcalı, Allahyar transferini açıkladı

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, yeni menajeri Shota Arveladze'nin basın töreninde açıklamalar yaptı.



Acun Ilıcalı, "Ben başarı için yaşıyorum. Benim kariyerim başarıların üstüne kurulu ve bu başarıyı futbol dünyasına da yansıtmak istiyorum. Buraya eğlenmeye ve insanları eğlendirmeye geliyorum. Bu şehrin insanları mümkün olduğu kadar mutlu olsun istiyorum. Önce iyi futbol olacak, ardından sonuçlar gelecek. Elbette bu yol çok zorlu. Ayrılıkları seven biri değilim. Eski menajer McCann'ı görevden almak zordu ama bu kararı 1 ay önce vermiştim." dedi.



"ALLAHYAR SAYYADMANESH BURADA"



Transferler ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor." açıklamasını yaptı.



TOPLAM 4 TRANSFER YAPACAK



Acun Ilıcalı, ayrıca transfer bitmeden önce 4 yeni ismin yeterli olacağını da duyurdu.



"Sadece başarılı olursak mutlu olurum." diyen Acun Ilıcalı, 14.4 milyon euro teklif alan Keane Lewis-Potter ile ilgili gelen soruya "Keane Lewis-Potter'ı satmayacağız. Kulübümüzde bu kadar büyük bir teklif gören bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda 20 milyon sterlin ödeseler bile onu satmayacağım. Yeteneklerini bizde göstermeye devam etmesini istiyoruz. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır ve zamanlama çok önemlidir ve bunun şu anda doğru hareket olduğunu düşünmüyorum. Kulübü daha yeni satın aldık ve birlikte ileriye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Premier Lig'e yükselme hedefleriyle ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Ben tanrı değilim. Benim için Premier Lig'e ne zaman çıkacağımızı söylemek kolay değil. Ancak önümüzdeki 1-2 sene içerisinde en büyük adaylardan biri haline geleceğiz. Bu kulüp fantastik, büyük bir kulüp. Fantastik taraftarları ve harika bir şehri var." cevabını verdi.



Başarılı iş adamı, "Futbol insanları eğlendirmek için var. 0-0 berabere kalmaktansa 4-3 kaybetmeyi tercih ederim. Bence taraftarlar da futbol tarzımızı çok sevecek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"BURASI BENİM EVİM! TERK ETMEM"



Acun Ilıcalı, "Burada 10 yıl boyunca kalmayacağım. Bence öykümüz çok daha uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem." açıklamasını yaptı.



"Her zaman hayallerim var." diyen Acun Ilıcalı, "Ben pozitif bir insanım. Her zaman cesurum ve her zaman hayallerim var. 5 yıl içinde bir kupa kazanmak mı? Neden olmasın. Zama değişiyor ve ben her şeyi hesaplıyorum. Kesinlikle pozitifim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



SHOTA: "GÜRCİSTAN BAŞBAKANI ARAYIP TEBRİK ETTİ"



Shota Arveladze ise, "Acun Ilıcalı, bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve başarılı olmaya çalışacağım." dedi.



"Gürcistan Başbakanı beni aradı." diyerek sözlerini sürdüren Shota, "Hull City menajeri olduğum için beni tebrik etti ve başarılar diledi." açıklamasını yaptı.



Shota Arveladze, "Her gün çok daha güçlü hale geleceğiz. Benim de hedeflerim var. Futbolun dili farklı değidir. Vermek istediğim mesajı bir şekilde yerine ulaştırırım. Oyuncuları da bu sezon şu ana kadar gösterdikleri enerji nedeniyle kutlamak gerekiyor. Hull, çok iyi bir kadroya sahip. Bazı iniş çıkışlar olmuş. İlk andan itibaren daha istikrarlı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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