Acun Ilıcalı açıkladı: "Shelbourne'de yatırımımızı durdurduk"

Acun Ilıcalı, İrlanda'nın Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı açıkladı: 'Shelbourne'de yatırımımızı durdurduk'
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11 Kasım 2023 12:23
Son güncelleme 11 Kasım 2023 13:29
İngiltere'nin Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, yatırımlarına dair flaş bir karar açıkladı.

Hull City'nin yanı sıra İrlanda'nın Shelbourne ekibine de yatırım yapan Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'dan yapılan açıklama;

"İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."

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