Aboubakar Hatay'da, maaşı Beşiktaş'tan

Hatayspor'un, Beşiktaş'tan 3.1 milyon Euro kazanan Vincent Aboubakar'a 400 bin Euro maaş vereceği öğrenildi. Kalan 2.7 milyonu Siyah-Beyazlılar'ın karşılayacağı kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aboubakar Hatay'da, maaşı Beşiktaş'tan
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08 Eylül 2024 13:17
Beşiktaş, 16 olan yabancı sayısında kontenjanını düşürdü.

Kartal'ın yollarını ayırma kararı aldığı Kamerunlu santrfor, Hatayspor'a önerilmişti. Güney ekibiyle el sıkışan Aboubakar ile yeni takımıyla her konuda anlaşmaya vardı.

Hatayspor'un, Beşiktaş'ta 3.1 milyon Euro kazanan yıldız forvete 400 bin Euro maaş vereceği öğrenildi.

Kalan 2.7 milyonu siyah-beyazlıların karşılayacağı kaydedildi.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giyerken 117 maçta 60 gol ve 14 asist üretti.  

 
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