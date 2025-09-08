Aboubakar'a Meksika'dan talip!

Süper Lig'de son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir kulüp talip oldu.



Fernando Esquivel'in haberine göre, Pumas yönetimi Aboubakar'a 1 yıllık sözleşme + 1 yıl opsiyon içeren bir teklif yaptı ve karar vermesi için bu haftanın başına kadar süre tanıdı.



Haberde Kamerun Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele eden oyuncunun, yanıtını maçları tamamlandıktan sonra vereceği belirtildi. Aboubakar ve Kamerun, 9 Eylül Salı günü Angola ile karşılaşacak.



33 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asist kaydetti.



