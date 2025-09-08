08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-286'
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-086'
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-089'
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Aboubakar'a Meksika'dan talip!

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar'ı Meksika Ligi ekiplerinden Pumas, transfer etmek istiyor.

Süper Lig'de son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir kulüp talip oldu.

Fernando Esquivel'in haberine göre, Pumas yönetimi Aboubakar'a 1 yıllık sözleşme + 1 yıl opsiyon içeren bir teklif yaptı ve karar vermesi için bu haftanın başına kadar süre tanıdı.

Haberde Kamerun Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele eden oyuncunun, yanıtını maçları tamamlandıktan sonra vereceği belirtildi. Aboubakar ve Kamerun, 9 Eylül Salı günü Angola ile karşılaşacak.

33 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
