İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçtiğimiz günlerde intihara teşebbüs eden bir genci bu kararından vazgeçiren Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, o anları ve sonrasında yaşananları anlattı.
Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ben olayın olduğu gün karşıdan geliyordum. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın mevlidi vardı. Köprüye geldiğimizde, kapalı olduğunu gördük. İnanılmaz bir yoğunluk ve polisler vardı. Ambulanslar falan olduğunu da görünce, biz de arabadan indik.
"BEN İKNA EDECEĞİM"
Sonra adamın intihar etmek üzere olduğunu görünce arabadan fırladım. Polis arkadaşlara 'İzin verin ben onu ikna edeceğim. Siz hiç merak etmeyin' dedim. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. İzin verdiler. Orada bayağı bir konuştuk. 10 yıldır bir hastanede çalışıyormuş. İşten çıkartmışlar. Eşinden de ayrıymış. Çocuğu yokmuş. Önce beni tanımadı, sonra tanıyınca güveni arttı. Ona dedim ki, 'Yüce Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Bak ben senin ayağına geldim. Seni işe alıyorum. Bu sözlerimden sonra ikna oldu. Ağlayarak geldi bana sarıldı.
Sonra polis memuru arkadaşlar onu ifadesini almak için karakola götürdüler. Kartvizitimi verdim. Ertesi gün de benim Karadeniz yemekleri günüm vardı. Katılımın bereketli olduğu bir yemekti. Onu da yemeğe davet ettim. Ona nasihatlerde bulundum. Annesi çok üzülmüş. Ara annenle konuşayım dedim. Bayağı güzel bir gün oldu. Dedim ki 'Bak geldin benim odama kadar çıktın. Kendini aşağıya atsaydın bunları yaşayamayacaktın. Bu güzellikleri yaşayamayacaktın. Artık bunları düşünmeyeceksin. Şimdi Altur'un Yeni İstanbul Havaalanı ofisinde çalışacak. Pazartesi işbaşı yapacak. Önemli olan onun yaşamasıydı."
Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ben olayın olduğu gün karşıdan geliyordum. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın mevlidi vardı. Köprüye geldiğimizde, kapalı olduğunu gördük. İnanılmaz bir yoğunluk ve polisler vardı. Ambulanslar falan olduğunu da görünce, biz de arabadan indik.
"BEN İKNA EDECEĞİM"
Sonra adamın intihar etmek üzere olduğunu görünce arabadan fırladım. Polis arkadaşlara 'İzin verin ben onu ikna edeceğim. Siz hiç merak etmeyin' dedim. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. İzin verdiler. Orada bayağı bir konuştuk. 10 yıldır bir hastanede çalışıyormuş. İşten çıkartmışlar. Eşinden de ayrıymış. Çocuğu yokmuş. Önce beni tanımadı, sonra tanıyınca güveni arttı. Ona dedim ki, 'Yüce Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Bak ben senin ayağına geldim. Seni işe alıyorum. Bu sözlerimden sonra ikna oldu. Ağlayarak geldi bana sarıldı.
Sonra polis memuru arkadaşlar onu ifadesini almak için karakola götürdüler. Kartvizitimi verdim. Ertesi gün de benim Karadeniz yemekleri günüm vardı. Katılımın bereketli olduğu bir yemekti. Onu da yemeğe davet ettim. Ona nasihatlerde bulundum. Annesi çok üzülmüş. Ara annenle konuşayım dedim. Bayağı güzel bir gün oldu. Dedim ki 'Bak geldin benim odama kadar çıktın. Kendini aşağıya atsaydın bunları yaşayamayacaktın. Bu güzellikleri yaşayamayacaktın. Artık bunları düşünmeyeceksin. Şimdi Altur'un Yeni İstanbul Havaalanı ofisinde çalışacak. Pazartesi işbaşı yapacak. Önemli olan onun yaşamasıydı."