Abdullah Ercan: 'Galatasaray'ın olmazsa olmazı o'

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Abdullah Ercan, Milli araya lider giren Galatasaray'ı Fanatik'e yorumladı.
'8 MAÇI DA KAYBETMEDİLER'
"Galatasaray'ın şu ana kadarki performansını nasıl buldunuz?"
"Öncelikle Galatasaray, Young Boys'a elenecek ya da Rigas Skola ile berabere kalacak bir takım değildi. Şampiyonlar Ligi'nde de olmalıydı. Ancak ligde son iki sezonun şampiyonu olarak ilk 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan bir takım niye bu kadar eleştirilir anlamıyorum. Galatasaray'ı başarılı buluyorum. Eleştirilerin altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Okan hoca ve takımının başarısız olmasını isteyen bir kesim var."
'SANCHEZ OLMAZSA OLMAZ'
"13 maçın ardından en dikkat çeken oyuncular kimler?"
"Bir tanesi Lucas Torreira. Son haftalarda Yunus Akgün, savunmada olmazsa olmaz Sanchez ve takıma uyum sürecini atlatan Gabriel Sara... İsmail Jakobs da gayet iyi oynuyor. Tabii ki Osimhen de demek istiyorum ama geleceği belirsiz olduğu için çok yorum yapamıyorum. Devre arasında gidebilir haberleri yapılıyor ama oynadığı sürece büyük katkı yapar."
'LİG YİNE ERKEN KOPACAK'
"Galatasaray'ı, şampiyonluk favorileri arasında nereye koyuyorsunuz?"
"Ligin yine erken kopacağını ve şampiyonluğun 3 takım arasında geçeceğini düşünüyorum. Şampiyonluk için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışır. Kadro genişliği ve bu genişlikteki kalite bakımında Galatasaray ile Fenerbahçe, şu an daha önde gözüküyor."
'EN BÜYÜK AVANTAJLARI'
"Okan Buruk'un hocalık performansı için yorumunuz?"
"Okan Buruk'un bu sezonki en büyük sorunu rehavet. Eğer takımı bu açıdan iyi ayarlayabilirse, çok büyük bir iş başarır. Son iki sezonun şampiyonu olması, böyle bir atmosferin otomatik olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Rigas Skola maçı buna bir örnek; 'Nasıl olsa yeneriz' mantığıyla oynadılar. Alanya maçı kritikti, kötü bir neticede farklı şeyler konuşulacaktı. Milli araya moralli ve lider girdiler. Zaten Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri, futbol dışı olumsuzlukları bile iyi sonuçlarla kısa sürede lehine çevirebilmesi..."
ICARDI VE OSIMHEN SÖZLERİ
"Icardi ve Osimhen ilk 11'de sürekli olurlar mı?"
"Okan hoca, iki oyuncusundan birini yedek bırakmaz. Oynayacaklar! Başkaları yedek kalır ama onlar sahada olur. Böyle iki kaliteli golcün varsa, Süper Lig'de de Avrupa'da da oynatırsın. Galatasaray bu düzende 4-4-2 oynayabilir. Türkiye Ligi de bu sistemi yüzde 100 kaldırır. Orta sahayı buna göre ayarlarsın. Pas trafiğinde de forvetle orta saha arasındaki bağlantıyı Icardi rahatlıkla yapar."
'8 MAÇI DA KAYBETMEDİLER'
"Galatasaray'ın şu ana kadarki performansını nasıl buldunuz?"
"Öncelikle Galatasaray, Young Boys'a elenecek ya da Rigas Skola ile berabere kalacak bir takım değildi. Şampiyonlar Ligi'nde de olmalıydı. Ancak ligde son iki sezonun şampiyonu olarak ilk 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan bir takım niye bu kadar eleştirilir anlamıyorum. Galatasaray'ı başarılı buluyorum. Eleştirilerin altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Okan hoca ve takımının başarısız olmasını isteyen bir kesim var."
'SANCHEZ OLMAZSA OLMAZ'
"13 maçın ardından en dikkat çeken oyuncular kimler?"
"Bir tanesi Lucas Torreira. Son haftalarda Yunus Akgün, savunmada olmazsa olmaz Sanchez ve takıma uyum sürecini atlatan Gabriel Sara... İsmail Jakobs da gayet iyi oynuyor. Tabii ki Osimhen de demek istiyorum ama geleceği belirsiz olduğu için çok yorum yapamıyorum. Devre arasında gidebilir haberleri yapılıyor ama oynadığı sürece büyük katkı yapar."
'LİG YİNE ERKEN KOPACAK'
"Galatasaray'ı, şampiyonluk favorileri arasında nereye koyuyorsunuz?"
"Ligin yine erken kopacağını ve şampiyonluğun 3 takım arasında geçeceğini düşünüyorum. Şampiyonluk için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışır. Kadro genişliği ve bu genişlikteki kalite bakımında Galatasaray ile Fenerbahçe, şu an daha önde gözüküyor."
'EN BÜYÜK AVANTAJLARI'
"Okan Buruk'un hocalık performansı için yorumunuz?"
"Okan Buruk'un bu sezonki en büyük sorunu rehavet. Eğer takımı bu açıdan iyi ayarlayabilirse, çok büyük bir iş başarır. Son iki sezonun şampiyonu olması, böyle bir atmosferin otomatik olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Rigas Skola maçı buna bir örnek; 'Nasıl olsa yeneriz' mantığıyla oynadılar. Alanya maçı kritikti, kötü bir neticede farklı şeyler konuşulacaktı. Milli araya moralli ve lider girdiler. Zaten Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri, futbol dışı olumsuzlukları bile iyi sonuçlarla kısa sürede lehine çevirebilmesi..."
ICARDI VE OSIMHEN SÖZLERİ
"Icardi ve Osimhen ilk 11'de sürekli olurlar mı?"
"Okan hoca, iki oyuncusundan birini yedek bırakmaz. Oynayacaklar! Başkaları yedek kalır ama onlar sahada olur. Böyle iki kaliteli golcün varsa, Süper Lig'de de Avrupa'da da oynatırsın. Galatasaray bu düzende 4-4-2 oynayabilir. Türkiye Ligi de bu sistemi yüzde 100 kaldırır. Orta sahayı buna göre ayarlarsın. Pas trafiğinde de forvetle orta saha arasındaki bağlantıyı Icardi rahatlıkla yapar."