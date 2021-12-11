Abdullah Avcı: 'Yol kazası diyemeyiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"YOL KAZASI DİYEMEYİZ"



Karşılaşmaya detaylı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.



"BAZEN KAZANAMAZSIN AMA KAYBETMEZSİN"



Dalgalı oyunlardan bir tanesini oynadıklarını söyleyen tenik adam, "Bir kere Antalyaspor'u tebrik ederim, bizden daha fazla istediler. Her detaya çalışmamıza rağmen başaramadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin, kendi kalemize attık. Dalgalı oyunlarımızdan bir tanesiydi. İyi oynarken kaybedersen sıkıntı olabilir. Rakibi tebrik ederim. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk bugün de 3 puan kaybettik. Bu maçtan neler çıkarabiliriz onlara bakacağız. "



"KAYBETMEYEBİLİRDİK"



Taraftardan isteğini dile getiren hoca, "Taraftarımızın stadımızı doldurmasını istiyorıuz. Kaybetmeyebilirdik, sahanın içinde düzgün yerleşmeyince böyle olabiliyor."



BASIN TOPLANTISI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuna iyi başlayamadıklarını, planları sahaya yansıtamadıklarını vurguladı.



Öne geçme fırsatını koruyamadıklarını anlatan Avcı, "Zaman zaman oyuna girdik zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl üç puan kazandıysak bugün de üç puan kaybettik. Bir iş kazası diyebiliriz. Bugün kötü oynadık diyemem. Parçalı bir oyunla kaybettik. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Biz bugün sadece bir maç kaybettik. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasından sonra Antalyaspor'un değişim gösterdiğini belirten ve kırmızı-beyazlıları galip gelmelerinden dolayı tebrik eden Avcı, maç sonrası oyuncularının soyunma odasında üzgün olduğunu aktardı.



Karşılaşmada sakatlanan Nwakaeme'nin durumunun yarın belli olacağını bildiren Avcı, ayağında ağrısı devam eden Abdülkadir Ömür'ü ise bu maçta riske etmediğini sözlerine ekledi.





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