Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile ilgili 5 önemli uyarısı var. Takımı beyin olarak da maça hazırlayan Avcı sık sık Fenerbahçe maçında oyundan kopmamak için futbolcularına sık sık uyarı veriyor.



TARAFTARI BİZ COŞTURACAĞIZ!



Fenerbahçe maçında taraftar her zaman olduğu gibi en kritik görevi üstlenecek. Tribünü hareketlendirmek, motive etmek saha içindeki motivasyonumuza bağlı olacak. Kesinlikle rakibi acıtıcı oyun düzenimizde gevşeme olmamalı.



HAZIRLIK PASLARI ÖNEMLİ!



Oyun taktiğinde hazırlık paslarına çok önem veren Avcı, Fenerbahçe maçında da hazırlık paslarının önemini futbolcularına her zaman anlatıyor. Makul ölçüde hazırlık pasları maçın kaderini belirleyecek diyor.



KENDİ OYUNUMUZ İLE VAR OLACAĞIZ!



Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında kendi oyunumuzu oynayacağız diyerek rakibe göre değil kendimize göre oynayacağız diyor. Oyun düzenimiz neyse 90 dakika hiç kopmayacağız.



HÜCUM ALANINDA TOPU KOŞTURACAĞIZ!



Fenerbahçe'nin özellikle kendi savunma alanında pres yapacağına dikkat çeken Avcı futbolcularına hücum hattında topu koşturmayı öğütlüyor.



HAKEME FAİR-PLAY UYARILAR!



Maçın hakeminin kritik bir rol oynayacağını da belirten Avcı, hakeme fair play çerçevesinde uyarılarda bulunulmasını da istedi. Bu konuda saha içindeki görev oyun kaptanı Hamsik'in olacak. (61saat)





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