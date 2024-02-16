Abdullah Avcı ideal ikilisini buldu!

Sezon başından beri savunma ikilisini bir türlü oturtamayan Trabzonspor'da, bu durum kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını da etkilemişti.
Sakatlıktan çıkan Stefano Denswil'in yanı sıra yine sakatlık nedeniyle sezonun neredeyse yarısını kaçıran Joaquin Fernandez, iyi bir uyum yakaladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da bu ikiliyle devam etmeyi düşündüğü belirtildi.
Sakatlıktan çıkan Stefano Denswil'in yanı sıra yine sakatlık nedeniyle sezonun neredeyse yarısını kaçıran Joaquin Fernandez, iyi bir uyum yakaladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da bu ikiliyle devam etmeyi düşündüğü belirtildi.