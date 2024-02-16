Abdullah Avcı ideal ikilisini buldu!

Abdullah Avcı, savunmanın merkezinde Joaquin Fernandez ve Stefano Denswil ile yola devam etmeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı ideal ikilisini buldu!
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16 Şubat 2024 12:05
Sezon başından beri savunma ikilisini bir türlü oturtamayan Trabzonspor'da, bu durum kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını da etkilemişti.

Sakatlıktan çıkan Stefano Denswil'in yanı sıra yine sakatlık nedeniyle sezonun neredeyse yarısını kaçıran Joaquin Fernandez, iyi bir uyum yakaladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da bu ikiliyle devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

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