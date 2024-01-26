Abdullah Avcı'dan sakatlık ve transfer sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor mağlubiyetinin ardından görüşlerini aktardı.
Avcı, maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen için, "Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar" dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Oyun, aslında fena bir oyun olmadı. İyi mücadelenin olduğu, bizim biraz daha fazla topa sahip olduğumuz, bugün bence kaybetmeyi hak etmedik diye düşünüyorum. Bu işin bu içinde var. Atanın kazanacağı bir müsabakaydı. Rakip değerlendirdi." diye devam etti.
Abdullah Avcı, "Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor. Bunlar her takımın başına gelebilir. Kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Taraftarımızdan rica ediyorum, onların varlığı bizi son derece iyi hissettirecektir. Burada bir takım gerçekleri görmek gerekiyor. 2 tane sakatlıktan değişiklik yapıyorum bugün. Sakatlıktan çıkanlar, gidenler var, ne olacağını bilmediklerimiz var. Transferle ilgili çalışıyoruz. Hepsi bir arada geçerken, üçüncülüğü alma şansımız olduğunu da biliyorum. 2 maç üst üste kaybettik, üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu geçiş döneminde bizim yanımızda olsunlar. Trabzonspor bunun altında kalkar." diye devam etti.
Transferle ilgili soruya cevap veren Avcı, "Gerçekçi durumda hareket etmemiz gerekiyor. Bugün bir tane boşluğumuz var. Orsic'in performansını görmemiz lazım. Onun dışında bir tane boşluğumuz var. Bu konuda çalışıyoruz." şeklinde cevap verdi.
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Abdullah Avcı, "Tedavi edebileceğimiz Kasımpaşa maçı var. O yüzden taraftarımızı maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takımın da kazanma odaklı oynadığını, atanın kazandığı bir maç olduğunu kaydetti.
Avcı, bu yıl ligin çıkış yapan takımlarından birinin Çaykur Rizespor olduğunu belirtti.
Her iki takımın 3-4 gol pozisyonu yakaladığını kaydeden Avcı, "Dengede giden, ortada bir oyun ve atanın kazanacağı bir maç. Rizespor attığı golle kazandı. Oyun olarak ve skor olarak değerlendirecek olursak onları tebrik ediyoruz. Bu sene iyi bir çıkış yaptılar ve devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor olarak son iki haftadır kaybettiklerinin altını çizen Avcı, "İçeride Galatasaray bugün ise Rizespor. Trabzonspor tarihi, lig kupalarıyla şampiyonluk kupalarıyla, süper kupalarla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar futbolda her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Maçta iki tane oyuncu değişikliği yapabildiklerinin altını çizen Avcı, şunları belirtti:
"Bunların iki tanesi de sakatlıktan kaynaklanan değişiklik. Hüseyin'e geçmiş olsun. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, 'aşıl tendonu koptu.' bilgisi var. Taraftar, biz kulübeler, sağlık ekipleri, içerdeki oyuncu bazen sakatlandığı zaman buna inanın. Yani 20. dakika oyuncu sakat numarası yapmaz. Hüseyin için çok üzüntülüyüm. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır ama sporcu sağlığı bu anlamda son derece önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz."
Genel olarak büyük takımların zaman zaman yaşadığı bir süreci yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda sancılı yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran 'Bizde mi olacak başka yere mi gidecek?' yani. Oyuncu grubumuzun, bundan bir ay evvel yoğun maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 7 banko oyuncu, net oyuncu bugün itibarıyla bizde değil. Bunlar bu işin içinde var. Organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri çıkışları yaşıyoruz. Bugün rakiplerin kaybettiğini düşünürsek gene de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçteki bizim en fazla ihtiyacımız olan Afrika Kupası oyuncuları, sakatların iyileşmesi, belki yapacağımız takıma katacağımız oyuncuların transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu süreçte geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir."
Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugün üç tane oyuncu altyapıdan çağırdım. Kadronun içinde üç tane genç kaleci var. Yani 20 kişiyi bu şekilde yapabildik. Sahadaki oyuncularımız bugün oyunun içinde olduklarını, sonuna kadar kazanmak için uğraştıklarını gösterdi. Futbol ufak detaylar oyunudur. Detaylarda kaybettiğimizi görüyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. Bir an evvel yarından itibaren en iyi şekilde pazartesiye hazırlanmaya çalışacağız. Üstüne bastırarak söylüyorum, taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var."
Avcı, maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen için, "Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar" dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Oyun, aslında fena bir oyun olmadı. İyi mücadelenin olduğu, bizim biraz daha fazla topa sahip olduğumuz, bugün bence kaybetmeyi hak etmedik diye düşünüyorum. Bu işin bu içinde var. Atanın kazanacağı bir müsabakaydı. Rakip değerlendirdi." diye devam etti.
Abdullah Avcı, "Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor. Bunlar her takımın başına gelebilir. Kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Taraftarımızdan rica ediyorum, onların varlığı bizi son derece iyi hissettirecektir. Burada bir takım gerçekleri görmek gerekiyor. 2 tane sakatlıktan değişiklik yapıyorum bugün. Sakatlıktan çıkanlar, gidenler var, ne olacağını bilmediklerimiz var. Transferle ilgili çalışıyoruz. Hepsi bir arada geçerken, üçüncülüğü alma şansımız olduğunu da biliyorum. 2 maç üst üste kaybettik, üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu geçiş döneminde bizim yanımızda olsunlar. Trabzonspor bunun altında kalkar." diye devam etti.
Transferle ilgili soruya cevap veren Avcı, "Gerçekçi durumda hareket etmemiz gerekiyor. Bugün bir tane boşluğumuz var. Orsic'in performansını görmemiz lazım. Onun dışında bir tane boşluğumuz var. Bu konuda çalışıyoruz." şeklinde cevap verdi.
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Abdullah Avcı, "Tedavi edebileceğimiz Kasımpaşa maçı var. O yüzden taraftarımızı maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takımın da kazanma odaklı oynadığını, atanın kazandığı bir maç olduğunu kaydetti.
Avcı, bu yıl ligin çıkış yapan takımlarından birinin Çaykur Rizespor olduğunu belirtti.
Her iki takımın 3-4 gol pozisyonu yakaladığını kaydeden Avcı, "Dengede giden, ortada bir oyun ve atanın kazanacağı bir maç. Rizespor attığı golle kazandı. Oyun olarak ve skor olarak değerlendirecek olursak onları tebrik ediyoruz. Bu sene iyi bir çıkış yaptılar ve devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor olarak son iki haftadır kaybettiklerinin altını çizen Avcı, "İçeride Galatasaray bugün ise Rizespor. Trabzonspor tarihi, lig kupalarıyla şampiyonluk kupalarıyla, süper kupalarla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar futbolda her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Maçta iki tane oyuncu değişikliği yapabildiklerinin altını çizen Avcı, şunları belirtti:
"Bunların iki tanesi de sakatlıktan kaynaklanan değişiklik. Hüseyin'e geçmiş olsun. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, 'aşıl tendonu koptu.' bilgisi var. Taraftar, biz kulübeler, sağlık ekipleri, içerdeki oyuncu bazen sakatlandığı zaman buna inanın. Yani 20. dakika oyuncu sakat numarası yapmaz. Hüseyin için çok üzüntülüyüm. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır ama sporcu sağlığı bu anlamda son derece önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz."
Genel olarak büyük takımların zaman zaman yaşadığı bir süreci yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda sancılı yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran 'Bizde mi olacak başka yere mi gidecek?' yani. Oyuncu grubumuzun, bundan bir ay evvel yoğun maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 7 banko oyuncu, net oyuncu bugün itibarıyla bizde değil. Bunlar bu işin içinde var. Organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri çıkışları yaşıyoruz. Bugün rakiplerin kaybettiğini düşünürsek gene de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçteki bizim en fazla ihtiyacımız olan Afrika Kupası oyuncuları, sakatların iyileşmesi, belki yapacağımız takıma katacağımız oyuncuların transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu süreçte geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir."
Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugün üç tane oyuncu altyapıdan çağırdım. Kadronun içinde üç tane genç kaleci var. Yani 20 kişiyi bu şekilde yapabildik. Sahadaki oyuncularımız bugün oyunun içinde olduklarını, sonuna kadar kazanmak için uğraştıklarını gösterdi. Futbol ufak detaylar oyunudur. Detaylarda kaybettiğimizi görüyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. Bir an evvel yarından itibaren en iyi şekilde pazartesiye hazırlanmaya çalışacağız. Üstüne bastırarak söylüyorum, taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var."