Abdullah Avcı'dan forvet kararı! Onuachu mu, Enis mi?

Trabzonspor'da Adana Demir maçı öncesi en çok konuşulan konu Abdullah Avcı'nın ilk 11'de kiminle başlayacağı oldu.
Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesi, Enis Destan'ın ise form durumu Avcı'yı düşündürüyor.
Abdullah Avcı, forvet için henüz kararını veremedi. Enis Destan'ı kulübeye atarak kaybedebileceği endişesini göz ardı etmeyen deneyimli çalıştırıcı son kararını maç saatinde verecek.
Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesi, Enis Destan'ın ise form durumu Avcı'yı düşündürüyor.
Abdullah Avcı, forvet için henüz kararını veremedi. Enis Destan'ı kulübeye atarak kaybedebileceği endişesini göz ardı etmeyen deneyimli çalıştırıcı son kararını maç saatinde verecek.
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