Abdullah Avcı'dan forvet kararı! Onuachu mu, Enis mi?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Adana Demirspor maçı öncesi zor bir karar bekliyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan forvet kararı! Onuachu mu, Enis mi?
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24 Şubat 2024 12:09
Son güncelleme 24 Şubat 2024 12:10
Trabzonspor'da Adana Demir maçı öncesi en çok konuşulan konu Abdullah Avcı'nın ilk 11'de kiminle başlayacağı oldu.

Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesi, Enis Destan'ın ise form durumu Avcı'yı düşündürüyor.

Abdullah Avcı, forvet için henüz kararını veremedi. Enis Destan'ı kulübeye atarak kaybedebileceği endişesini göz ardı etmeyen deneyimli çalıştırıcı son kararını maç saatinde verecek.

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