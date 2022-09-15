Abdullah Avcı'dan 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Trabzonspor, ligde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i, orta alanda sakatlığı bulunan Gbamin'in yerine Siopis'i, Bardhi'nin yerine Hamsik'i, sağ kanatta Umut Bozok'ın yerine Djaniny'i oynattı.



Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Visca, Gbamin, Dorukhan Toköz, Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sakat oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerin listesinde 21 kişi yer aldı.





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