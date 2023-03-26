Abdülkerim Bardakçı: 'Kadrodan nasıl çıktım anlamadım'

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi.
A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.
Galatasaraylı yetkililerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.
Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da Beyaz TV'ye bir açıklamada bulunarak, "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok." sözlerini sarf etti.
KUNTZ'UN SÖZLERİ
Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin 21 Mart günü yaptığı açıklamada aday kadroya çağırılan Abdülkerim Bardakçı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" duyurusu yapılmıştı.
KARABAĞ MAÇININ KADROSUNDA YER ALDI
Tedavisi tamamlanan ve Galatasaray'da idmanlarına devam eden Abdülkerim Bardakçı'nın Karabağ ile oynanacak dostluk maçının kadrosunda yer aldığı açıklandı.
A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.
Galatasaraylı yetkililerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.
Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da Beyaz TV'ye bir açıklamada bulunarak, "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok." sözlerini sarf etti.
KUNTZ'UN SÖZLERİ
Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin 21 Mart günü yaptığı açıklamada aday kadroya çağırılan Abdülkerim Bardakçı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" duyurusu yapılmıştı.
KARABAĞ MAÇININ KADROSUNDA YER ALDI
Tedavisi tamamlanan ve Galatasaray'da idmanlarına devam eden Abdülkerim Bardakçı'nın Karabağ ile oynanacak dostluk maçının kadrosunda yer aldığı açıklandı.
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