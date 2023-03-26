Abdülkerim Bardakçı: 'Kadrodan nasıl çıktım anlamadım'

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi.A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "." sözlerini kullandı.Galatasaraylı yetkililerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da Beyaz TV'ye bir açıklamada bulunarak, "" sözlerini sarf etti.Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:TFF'nin 21 Mart günü yaptığı açıklamada aday kadroya çağırılan Abdülkerim Bardakçı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili, "" duyurusu yapılmıştı.Tedavisi tamamlanan ve Galatasaray'da idmanlarına devam eden Abdülkerim Bardakçı'nın Karabağ ile oynanacak dostluk maçının kadrosunda yer aldığı açıklandı.