Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a yetmedi

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı Sparta Prag karşısındaki farklı skorun önüne geçemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a yetmedi
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23 Şubat 2024 09:11
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Sparta Prag karşısında alınan farklı yenilgide ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Milli yıldız savunmada yine kritik hamleler yaptı. 29 yaşındaki stoper, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, 75 kez topla buluşup yüzde 85.2'lik pas isabeti yakaladı, 2 top kapıp, 3 atak uzaklaştırdı. Abdülkerim savunmadaki görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, 16. dakikada kafayla ağları sarsarak skoru 1-1'e getirip takımını umutlandırdı.

Ancak başarılı oyuncunun çabaları yeterli olmadı. Maçın ardından sinirler gerilirken, Abdülkerim rakip oyuncularla büyük bir tartışma yaşadı.

 
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