Abdülkadir Ömür, 2 hafta yok

Trabzonspor'da, Giresunspor ile oynanan mücadelede 31. dakikada kenar yönetimine işaret ederek "beni çıkarın" diyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.



Yetenekli futbolcunun Sivasspor maçında yaşadığı kasık sakatlığının tekrar nüksettiği öğrenilirken oyuncunun Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.



Abdülkadir Ömür, bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



Kaynak: 61Saat





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