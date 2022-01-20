Abdülkadir Ömür, 2 hafta yok

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür, 2 hafta yok
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20 Ocak 2022 15:17
Trabzonspor'da, Giresunspor ile oynanan mücadelede 31. dakikada kenar yönetimine işaret ederek "beni çıkarın" diyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

Yetenekli futbolcunun Sivasspor maçında yaşadığı kasık sakatlığının tekrar nüksettiği öğrenilirken oyuncunun Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.

Abdülkadir Ömür, bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: 61Saat

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