ABD takımına Beal ve Love yerine, Johnson ve McGee katıldı

ABD Milli Takımı, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ve Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın yerine San Antonio Spurs forveti Keldon Johnson ve serbest oyuncu JaVale McGee'nin Tokyo Olimpiyatları için takıma katılacağını duyurdu.



Johnson, ikinci profesyonel sezonu olan 2020-21'de Spurs ile maç başına 28.5 dakikada 12.8 sayı, 6.0 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu. 21 yaşındaki oyuncu, öncesinde Select Takımı'na seçilmiş ve ardından bu hafta Las Vegas'ta yapılacak hazırlık maçları sırasında Olimpiyat takımının benchinde yer almasına karar kılınmıştı.



Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers ile üç kez NBA şampiyonluğu yaşamış olan McGee ise, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers ve Denver Nuggets formaları giymişti. 33 yaşındaki pivot, maç başına 15 dakikadan kısa sürede 7.3 sayı, 5.2 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı.



BEAL VE LOVE'DAN AYRILMA KARARI



Beal, sağlık ve güvenlik protokollerine girdikten sonra Perşembe günü takımdan çekilmişti. Love ise, dün erken saatlerde, sakatlıkların kalıcı etkisini öne sürerek ayrılmıştı. Karantinada olan forvet Jerami Grant'in ise, ABD ekibi için Tokyo'da oynamaya uygun durumda olabileceği belirtildi.



Sağlıklı oyuncuların olmaması nedeniyle, Perşembe gecesi Amerikalılar ve Avustralyalılar arasında planlanan hazırlık maçı iptal edilmişti.



ABD ekibinin üç üyesi - Milwaukee Bucks'tan Jrue Holiday ve Khris Middleton ile Phoenix Suns'tan Devin Booker - halen NBA Finallerinde forma giyiyorlar. Şampiyonluk serisi yedi maça uzarsa, son maç 22 Temmuz'da oynanacak ve bu tarih, Tokyo'daki Olimpiyat açılış töreninden bir gün önce ve ABD'nin Fransa'ya karşı grup maçının başlamasından üç gün önce olacak.



