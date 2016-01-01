Aaron Gordon, yeniden Smaç Yarışması'nda!

Orlando Magic forveti Aaron Gordon, 2020 NBA All-Star Haftasonu'nun bir parçası olarak Smaç Yarışması'na katılmayı kabul etti.



Gordon, yarışma için üçüncü katılımcı olarak, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard ve Miami Heat forveti Derrick Jones Jr.'a katılacak. Yarışmada Memphis Grizzlies'in çaylak ismi Ja Morant da bulunacaktı, ancak sonrasında sırt sakatlıklarından iyileşmek adına çekildiğini açıklamıştı.



Gordon, 2016 ve 2017 yıllarında arka arkaya bulunduğu yarışmalarda kaybettikten sonra, bu sene katılma konusunda kararsız kaldığını belirtmişti. Özellikle 2016 yılında Zach LaVine ile kapışması, son yılların en iyi yarışmalarından birinin ortaya çıkmasını sağlamıştı.



Bu, Gordon'un üçüncü kez katılımı olacak.



