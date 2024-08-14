Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor

Transferde son hamleyi yapmak isteyen Gaziantep Futbol Kulübü, Aaron Boupendza'nın menejeriyle masaya oturuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor
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14 Ağustos 2024 15:23
2020/2021 sezonunda Süper Lig'de gösterdiği performans ile dikkatleri bir hayli üzerine çeken ve şampiyonluk yaşamış 4 takım ile sıkça adı anılan Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönme hazırlığı yapıyor.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

MENAJERİ GELİYOR

Haberde yer alan bilgiye göre ilgilenilen ve görüşme halinde olunan 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin gün içerisinde Gaziantep şehrinde olacağı öğrenildi.

22 GOL ATTI

2020/2021 sezonunda Hatayspor, arması altında gösterdiği performanstan sonra kulübüne para kazandırarak Katar ekiplerinden Arabi Doha'ya giden futbolcu, Türkiye'de çıktığı 38 maçta 22 gol atarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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