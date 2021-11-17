DÜNYA KUPASI YOLU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ deplasmanına konuk oldu.Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka,Bu sonucun ardından, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu veKaradağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.1- Hollanda: 24 (25 averaj)3- Norveç: 18 (7 averaj)Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.PortekizİskoçyaİtalyaRusyaİsveçGallerTürkiyePolonyaMakedonyaFinlandiyaAvusturyaÇekyaPortekizİskoçyaİtalyaRusyaİsveçGallerPlayofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi. Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.Karşılaşmanın 4. dakikasında gelişen Karadağ atağında ceza sahamıza atılan ara pasta topla buluşan Beciraj, sol köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde kendisini unutturan Kerem Aktürkoğlu, kontrolü sonrasında düzgün bir vuruş yaparak 22. dakikada A Milli Takımımıza 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine Orkun Kökçü'yü sahaya sürdü.A Milli Takımımız, ikinci yarıya baskılı başladı ve rakip kalede etkili ataklar geliştirmeye başladı. Ay-Yıldızlılar, 60. dakikada rakip yarı sahada yüklenirken ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.