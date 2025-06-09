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A Milli Takım, Meksika ile ilk kez karşılaşacak

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki son maçında Meksika ile tarihte ilk kez karşılaşacak; 11 Haziran'da Kenan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 04.00'te başlayacak.

calendar 09 Haziran 2025 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, Meksika ile ilk kez karşılaşacak
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Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.


Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

 

- Ahmed Kutucu'nun durumu belirsiz

A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi süren Ahmed Kutucu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

Milli takımın, ABD ile yaptığı karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Ahmed, söz konusu maçın kadrosunda yer alamamıştı.

 

- Milli takımın aday kadrosu

A Milli Takım'ın Meksika maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

- Meksika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Javier Aguirre tarafından belirlenen Meksika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Luis Angel Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Israel Reyes (Club America), Jesus Orozco (Cruz Azul), Johan Vasquez (Genoa), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Gilberto Mora (Club Tijuana), Orbelin Pineda (AEK)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Efrain Alvarez (Club Tijuana), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Julian Quinones (Al-Qadsiah)


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