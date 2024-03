A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.Puskas Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.Macaristan'ın 90+2. dakikada Andras Schafer'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.A Milli Takım, Vincenzo Montella dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı. İtalyan çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı.İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.Türkiye, bir sonraki hazırlık maçını 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacak. Macaristan ise aynı tarihte Kosova ile karşılaşacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynanan son karşılaşmanın 11'inde 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Galler maçında görev alan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal'ı sahaya sürdü.Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendiren Montella; sağ kanatta Yunus Akgün, on numarada Orkun Kökçü, sol kanatta ise Kenan Yıldız'a görev verdi. Montella'nın ileri uçtaki tercihi ise Enes Ünal oldu.A Milli Takım, Macaristan karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:"Mert Günok - Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal."A Milli Futbol Takımı'nda uzun süre sonra aday kadroya davet edilen Enes Ünal, Macaristan karşısında yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal, yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından yaklaşık 1 yıl milli formadan uzak kalmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl mart ayında EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, daha sonra sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna dahil edilememişti. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından milli takımda bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.Ay-yıldızlılarda, Macaristan ve Avusturya karşılaşmaları öncesinde 4 isim ilk kez aday kadroya davet edilmişti. Bu dört isimden Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Macaristan yolculuğu öncesinde Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti. Öte yandan Nürnberg forması giyen Can Uzun ve Alanyasporlu Oğuz Aydın, ilk kez bir müsabaka kadrosunda yer aldı.Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Türk taraftar da takip etti. 67 bin kişilik Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Macaristan'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen az sayıda Türk taraftarı da Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı.Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersan Martin unutulmadı. Ay-yıldızlılar, Macaristan mücadelesine Ersen Martin'in anısına Macaristan siyah bantla çıktı.Maçta ilk tehlikeli atak milli takımımızdan geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Orkun Kökçü, yay üzerinde önünde bulduğu topa gelişine vurdu ama top direğin dibinden dışarı gitti.A Milli Takım, Kenan Yıldız'la 18. dakikada gole çok yaklaştı. Yunus Akgün'ün pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kenan Yıldız, rakibinden sıyrılıp dar açından vuruşunu yaptı. Kaleci Gulacsi üzerine gelen sert topu iki hamlede kurtarmayı başardı.A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan karşılaşmasının 26'ncı dakikasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi.22 yaşındaki genç sol bek, sol üst adalesini tutarak kenara geldi. Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.Milli takımımız, Macaristan'a ilk etkili pozisyonu 33. dakikada verdi. Sol köşe gönderinde kazanılan serbest vuruşu Szoboszlai ortaladı. Arka direğe açılan topa Sallai gelişine sert vurdu. Kaleye yönelen topta Mert Günok gole izin vermedi.Maçta tempo zaman zaman düşse de ani hücumlarla rakip kaleyi yokladık. 41. dakikada da hızlı gelişen milli takım atağında Orkun, Gulacsi'yi geçemedi. Mert Müldür'ün son çizgiden içeri çevirdiği topu Kenan Yıldız Orkun Kökçü'ye bıraktı. Orkun'un sol ayağıyla hafif çaprazdan vuruşu yaptı ama kaleci Gulacsi gole izin vermedi.İlk yarı ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular soyunma odasına 0-0'lık skorla girdi.Maçın 46. dakikasında Macaristan, penaltı kazandı. Szoboszlai, yarı alanımızın ortalarında kazandıkları serbest vuruşu ceza sahasına iyi yükseltti. Lang'ın kafa vuruşunda top Enes Ünal'dan döndü. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dominik Szoboszlai takımını 1-0 öne geçirdi.Milli takım yediği gol sonrası rakip kaleye yüklenmeye başladı. Hakan Çalhanoğlu'nun 53. dakikada uzaktan şutunu kaleci Gulacsi güçlükle çeldi. Dönen pozisyonda Kenan'ın vuruşu az farkla direğin yanından auta gitti.Mücadelenin 65. dakikasında Macaristan, Varga ile etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Szoboszlai, iyi taşıdığı topu yanındaki Varga'ya bıraktı. Onun yay üzerinden vuruşu kaleci mert Günok'tan döndü.Maçın 71. dakikasında milli takımımız net fırsattan yararlanamadı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği harika topu Kenan Yıldız çok iyi kontrol etti. Karşı karşıya vuruşunda kaleci Gulacsi gole izin vermedi.Son bölümde tempo bir hayli düşse de zaman zaman beraberlik golü için yüklendik. Mücadelenin 85. dakikasında Arda Güler, sol kanattan ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Barış'ın indirdiği topa Can Uzun vurdu ama savunma topu karşıladı.Son bölümde etkili bir atak olmadı ve milli takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.6. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Yunus Akgün ceza sahasına girmek isterken savunmanın ayak koyduğu top Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.33. dakikada Macaristan etkili geldi. Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta, arka direk önüne gelen topa Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-053. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.: Puskas Arena: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya): Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam): Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı): Dk. 48 Szoboszlai (Penaltıdan) (Macaristan): Dk. 57 Samet Akaydın, İsmail Yüksek (Maç bittikten sonra), Dk. 86 Zsolt Nagy, Kleinheisler (Maç bittikten sonra) (Macaristan)