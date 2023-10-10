A Milli Takım'da hedef 6. kez Avrupa Şampiyonası!

Yıl Tur O G B M A Y 1960 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1964 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1968 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1972 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1976 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1980 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1984 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1988 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1992 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5 2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4 2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9 2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4 2021 1. Tur 3 0 0 3 1 8

Takımlar O G B M A Y P 1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8 2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7 3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5 4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10 2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6 3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5 4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

Takımlar O G B M A Y P 1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8 2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7 3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6 4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3





Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10 2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7 3-Galler 6 3 0 3 11 8 6 4-Malta 6 0 1 5 2 21 1





Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11 2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11 3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9 4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7 5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11 2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8 3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3 4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2





Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9 2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8 3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7 4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0





Takımlar O G B M A Y P 1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17 2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15 3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9 4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8 5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5





Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19 2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17 3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10 4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5 5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4





Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20 2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19 3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10 4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6 5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1





Takımlar O G B M A Y P 1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31 2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24 3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23 4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13 5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12 6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12 7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Takımlar O G B M A Y P 1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22 2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20 3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18 4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13 5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5 6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

Takımlar O G B M A Y P 1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25 2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23 3.İzlanda 10 6 1 3 14 11 19 4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13 5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4 6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3

EURO 2032'nin İtalya ile ortak ev sahibi olmaya hazırlanan Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 6. kez katılmanın mücadelesini veriyor.AA'nın, UEFA'nın bugün duyuracağı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarının ev sahipleri kararı ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hırvatistan ve Letonya maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bugünkü bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası serüveni ele alındı.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, son 3 maçına Hırvatistan'ın averajla gerisinde grup ikincisi olarak girdi.Türkiye, EURO 2024 yolunda önündeki ilk maçı 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak. 15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını kasım ayındaki Galler karşılaşmasıyla tamamlayacak. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan ve Türkiye'nin 10'ar, Ermenistan ve Galler'in ise 7'şer puanı bulunuyor. D Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren takım EURO 2024 biletini kazanacak.Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi.Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı.1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de de beklentilerin uzağında kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:Türkiye - Romanya: 2 - 0Romanya - Türkiye: 3 - 0İtalya - Türkiye: 6 - 0Türkiye - İtalya: 0 - 1Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - İspanya: 0 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1İspanya - Türkiye: 2 - 0Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3Polonya - Türkiye: 5 - 1Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Polonya: 1 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1Türkiye - İsviçre: 2 - 1SSCB - Türkiye: 3 - 0İsviçre - Türkiye: 1 - 1Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0Türkiye - SSCB: 1 - 0Galler - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Malta: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0Malta - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Galler: 1 - 0Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Avusturya - Türkiye: 4 - 0Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1Türkiye - Avusturya: 3 - 1Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0Türkiye - İngiltere: 0 - 0İngiltere - Türkiye: 8 - 0Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0Türkiye - Polonya: 0 - 1Polonya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - İngiltere: 0 - 1İngiltere - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3Elemeler:Macaristan - Türkiye: 2 - 2Türkiye - İzlanda: 5 - 0Türkiye - İsviçre: 1 - 2Türkiye - İsveç: 2 - 1İsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Macaristan: 2 - 0İzlanda - Türkiye: 0 - 0İsveç - Türkiye: 2 - 2Grup maçlarıTürkiye - Hırvatistan: 0 - 1Türkiye - Portekiz: 0 - 1Türkiye - Danimarka: 0 - 3Elemeler:Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 0Türkiye - Finlandiya: 1 - 3Türkiye - Moldova: 2 - 0Finlandiya - Türkiye: 2 - 4Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3Moldova - Türkiye: 1 - 1Almanya - Türkiye: 0 - 0İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0Grup maçlarıTürkiye - İtalya: 1 - 2İsveç - Türkiye: 0 - 0Belçika - Türkiye: 0 - 2Çeyrek finalTürkiye - Portekiz: 0 - 2Elemeler:Türkiye - Slovakya: 3 - 0Makedonya - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0İngiltere - Türkiye: 2 - 0Slovakya - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Makedonya: 3 - 2Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3Türkiye - İngiltere: 0 - 0Letonya - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Letonya: 2 - 2Elemeler:Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Macaristan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Yunanistan - Türkiye: 1 - 4Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2Malta - Türkiye: 2 - 2Türkiye - Macaristan: 3 - 0Moldova - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Yunanistan: 0 - 1Norveç - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0Grup maçlarıTürkiye - Portekiz: 0 - 2İsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Çekya: 3 - 2Çeyrek finalTürkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)Yarı finalTürkiye - Almanya: 2 - 3Elemeler:Kazakistan - Türkiye: 0 - 3Türkiye - Belçika: 3 - 2Almanya - Türkiye: 3 - 0Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Avusturya: 2 - 0Belçika - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 2 - 1Avusturya - Türkiye: 0 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 3Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0Elemeler:İzlanda - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekya: 1 - 2Letonya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 3 - 1Hollanda - Türkiye: 1 - 1Kazakistan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Letonya: 1 - 1Türkiye - Hollanda: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Türkiye - İzlanda: 1 - 0Grup maçlarıTürkiye - Hırvatistan: 0 - 1İspanya - Türkiye: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Elemeler:Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2Türkiye - Moldova: 4 - 0Türkiye - Fransa: 2 - 0İzlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Andorra: 1 - 0Moldova - Türkiye: 0 - 4Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Fransa - Türkiye: 1 - 1Türkiye - İzlanda: 0 - 0Andorra - Türkiye: 0 - 2Grup maçlarıİtalya-Türkiye: 3-0Türkiye-Galler: 0-2İsviçre-Türkiye: 3-1