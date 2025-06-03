A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde sahnede

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.

calendar 03 Haziran 2025 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde sahnede
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Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında çarşamba günü TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.


VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

4 Haziran Çarşamba:

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

- KADRO

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

 
 

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