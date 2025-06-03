A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde sahnede

- KADRO

Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında çarşamba günü TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:4 Haziran Çarşamba:06.30 Fransa-Türkiye6 Haziran Cuma:14.30 Türkiye-Tayland7 Haziran Cumartesi:10.00 Türkiye-Polonya8 Haziran Pazar:14.30 Çin-TürkiyePasörler: Elif Şahin, Dilay ÖzdemirPasör çaprazı: Alexia CarutasuSmaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha ŞahinOrta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı KalaçLiberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın