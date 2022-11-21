A Milli Kadın Hokey Takımı, bir kez daha kampa girecek

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Amasya'da 4. kampına girecek.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı hokeyciler, 7-11 Aralık tarihlerinde Hamburg kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk hazırlık kampını 10-19 Eylül'de, ikinci hazırlık kampını 9-17 Ekim tarihlerinde, üçüncü hazırlık kampını ise 4-14 Kasım tarihlerinde Amasya'da tamamladı.
A Milli Kadın Hokey Takımı, şampiyona öncesinde son hazırlık kampını ise yine Amasya'da 25 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.
Milli takım ile ilgili Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokey tarihinde çok önemli bir yere sahip şampiyonaya hazırlandıklarını ifade ederek "Bundan 5-6 yıl önce bu şampiyonaya katılmak ülkemiz için bir hayaldi. Bugün yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak Avrupa'nın en iyi 6 ülkesinin bulunduğu şampiyonada mücadele edeceğiz. Geldiğimiz bu nokta Türk hokeyinin gelişimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İnanıyorum ki A Milli Kadın Takımımız ülkemizi onurlandıracak sonuçlarla geri dönecektir." açıklamasında bulundu.
Başantrenör Yasin Yükseler'in yönetimindeki A Milli Kadın Hokey Takım'ın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
"Emine Bahçivan, Fatma Songül Gültekin, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Selin Güzeller, Serpil Seval Öztürk, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir."
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı hokeyciler, 7-11 Aralık tarihlerinde Hamburg kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk hazırlık kampını 10-19 Eylül'de, ikinci hazırlık kampını 9-17 Ekim tarihlerinde, üçüncü hazırlık kampını ise 4-14 Kasım tarihlerinde Amasya'da tamamladı.
A Milli Kadın Hokey Takımı, şampiyona öncesinde son hazırlık kampını ise yine Amasya'da 25 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.
Milli takım ile ilgili Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokey tarihinde çok önemli bir yere sahip şampiyonaya hazırlandıklarını ifade ederek "Bundan 5-6 yıl önce bu şampiyonaya katılmak ülkemiz için bir hayaldi. Bugün yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak Avrupa'nın en iyi 6 ülkesinin bulunduğu şampiyonada mücadele edeceğiz. Geldiğimiz bu nokta Türk hokeyinin gelişimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İnanıyorum ki A Milli Kadın Takımımız ülkemizi onurlandıracak sonuçlarla geri dönecektir." açıklamasında bulundu.
Başantrenör Yasin Yükseler'in yönetimindeki A Milli Kadın Hokey Takım'ın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
"Emine Bahçivan, Fatma Songül Gültekin, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Selin Güzeller, Serpil Seval Öztürk, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir."
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