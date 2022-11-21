A Milli Kadın Hokey Takımı, bir kez daha kampa girecek

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Amasya'da 4. kampına girecek.



Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı hokeyciler, 7-11 Aralık tarihlerinde Hamburg kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk hazırlık kampını 10-19 Eylül'de, ikinci hazırlık kampını 9-17 Ekim tarihlerinde, üçüncü hazırlık kampını ise 4-14 Kasım tarihlerinde Amasya'da tamamladı.



A Milli Kadın Hokey Takımı, şampiyona öncesinde son hazırlık kampını ise yine Amasya'da 25 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.



Milli takım ile ilgili Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokey tarihinde çok önemli bir yere sahip şampiyonaya hazırlandıklarını ifade ederek "Bundan 5-6 yıl önce bu şampiyonaya katılmak ülkemiz için bir hayaldi. Bugün yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak Avrupa'nın en iyi 6 ülkesinin bulunduğu şampiyonada mücadele edeceğiz. Geldiğimiz bu nokta Türk hokeyinin gelişimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İnanıyorum ki A Milli Kadın Takımımız ülkemizi onurlandıracak sonuçlarla geri dönecektir." açıklamasında bulundu.



Başantrenör Yasin Yükseler'in yönetimindeki A Milli Kadın Hokey Takım'ın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:



"Emine Bahçivan, Fatma Songül Gültekin, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Selin Güzeller, Serpil Seval Öztürk, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir."





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