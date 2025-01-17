A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda David Ginesta Montes dönemi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol David Ginesta Montes getirildi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni başantrenörümüz David Ginesta Montes'e başarılar diliyor, takımımızla birlikte yeni zaferlere imza atmasını temenni ediyoruz." denildi.



Costica Buceschi ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen 37 yaşındaki Montes'in, kariyerinde Romanya, İspanya ve Angola'da kulüp ve milli takımlarda çalıştığı belirtildi.



Montes'in, CS Rapid Bükreş ile Romanya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı, EHF Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele ettiği aktarıldı.



