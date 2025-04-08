A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya'ya 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti
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08 Nisan 2025 20:51
Son güncelleme 08 Nisan 2025 21:13
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Sivas'ta Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Slovenya'nın golünü 62. dakikada Zara Kramzar attı.

Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 3 puanda kaldı. Slovenya, 12 puana yükseldi.

A Milli Takım, bir sonraki maçında sahasında İrlanda ile karşılaşacak. Slovenya, evinde Yunanistan'ı misafir edecek.

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius (Almanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 81 Eda Karataş), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Dk. 69 Kader Hançar), Ebru Topçu, Melike Pekel (Dk. 69 Miray Cin), Busem Şeker

Slovenya: Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Dk. 73 Kajzba), Kolbi, Makovec, Prasnikar (Dk. 90+4 Janez), Korosec, Erzen, Sternad (Dk. 90+1 Milovic), Kramzar (Dk. 73 Zver)

Gol: Dk. 62 Kramzar (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 75 Makovec, Dk. 90 Zver (Slovenya)

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