A Milli Futbol Takımı, Galler'de tarihi başarı peşinde

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak.



Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.



Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.



- Türkiye'nin 7 büyük turnuvası



Milli takım, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.



Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.



- Avrupa Şampiyonası macerası



EURO 1996



Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1996 yılında katıldı. Milli takım, eleme grubunda İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile mücadele etti.



Ay-yıldızlı ekip 17 puanlı lider İsviçre'nin ardından 15 puanla ikinci olarak, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya katılma hakkını kazandı.



EURO 2000



Milli Takım, 2000 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ise Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile yer aldı. Oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Türkiye, 19 puanlı Almanya'nın gerisinde ikinci sırada grup aşamasını tamamladı.



Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı play-off maçlarında deplasmanda 1-1, sahasında da golsüz berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla adını Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'e adını yazdırdı.



EURO 2008



Ay-yıldızlı ekip 2008 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile karşı karşıya geldi.



Grubu 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada bitirdi ve 31 puanla lider olan Yunanistan'ın ardından adını yarı finale kadar yükseleceği EURO 2008'e yazdırdı.



EURO 2016



Türkiye, EURO 2016'ya katılmak için ise eleme grubu aşamasında Çekya, İzlanda, Hollanda, Kazakistan ve Letonya ile karşılaştı.



Milli takım, 10 maç sonunda Çekya ve İzlanda'nın ardında 18 puan ile 3. sırada yer aldı. Türkiye, tüm grupların en iyi 3.'sü olarak Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılma hakkını elde etti.



EURO 2020



Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma iddiasını son maça kadar sürdürdü ancak Fransa grup lideri olarak adını EURO 2020'ye yazdırdı.



Eleme grubunda ay-yıldızlı ekip Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti. Türkiye, 25 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak EURO 2020'nin yolunu tuttu.



- Dünya Kupası



1954 Dünya Kupası



Türk Milli Takımı Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez 1954'te katılmayı başardı.



Dünya Kupası'na katılma yolunda İspanya ile eşleşen Türkiye, ilk maçı 4-1 kaybederken, rövanşı ise 1-0 kazandı. Gol averajının geçerli olmadığı o dönemde üçüncü maç tarafsız bir saha olan Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2 berabere sonuçlanınca, tribünden çağrılan Franco isminde bir çocuğun çektiği kura sonucunda A Milli Takım, kupaya katılma hakkı kazandı.



2002 Dünya Kupası



Milli takım, Dünya Kupası Finalleri'nde bir kez daha aynı heyecanı yaşamak için 48 yıl bekledi.



Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği finallere gitmek için elemelerde 4. grupta yer alan milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 10 maç oynadı. İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile elemelerde karşılaşan A Milli Takım; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle İsveç'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bu dereceyle play-off oynama hakkı elde eden Türkiye, Avusturya ile eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden milliler, rövanş mücadelesini de 5-0 kazanarak, 48 yıl aradan sonra finallerde mücadele etme hakkı elde etti.









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