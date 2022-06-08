A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampının kadrosu açıklandı.
Başantrenör Okan Halay yönetiminde 15-24 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak ikinci kampın kadrosunda 23 oyuncu yer aldı.
Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlara hazırlık kapsamındaki kampta şu sporcular bulunuyor:
Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Ömer Bağ, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Görkem Biçer, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Tolga Durmaz, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Ömer Lütfi Acar.
Başantrenör Okan Halay yönetiminde 15-24 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak ikinci kampın kadrosunda 23 oyuncu yer aldı.
Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlara hazırlık kapsamındaki kampta şu sporcular bulunuyor:
Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Ömer Bağ, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Görkem Biçer, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Tolga Durmaz, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Ömer Lütfi Acar.
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