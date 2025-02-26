A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 12 ve 16 Mart'ta İsviçre ile oynayacağı 2026 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosu açıklandı.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, eleme grubundaki 3. maçında 12 Mart Çarşamba günü İsviçre'yi Diyarbakır'da konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. maçında 16 Mart Pazar günü deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.00'de Winterthur kentindeki AXA Arena'da oynanacak. Her iki karşılaşma da TRTSpor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milli takım, 20 kişilik sporcu kadrosuyla 9 Mart Pazar günü Diyarbakır'da kamp çalışmalarına başlayacak.Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As)Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)Özgür Sarak (Eger-Eszterhazy SzSE), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun (Spor Toto)Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Egehan Gül (İzmir Büyükşehir Belediyespor)