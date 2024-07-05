A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'daki hazırlık turnuvasına katılmayacak

A Milli Basketbol Takımı, sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'daki hazırlık turnuvasına katılmayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2024 00:33
A Milli Basketbol Takımı, sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır."

Milli takımın FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına kasım ayında devam edeceği kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, elemelere hazırlık kapsamında oynadığı 2 maçta Filipinler'i 84-73 yenerken, Fransa'ya ise 96-46 mağlup olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery