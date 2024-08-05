Philadelphia 76ers'ın, serbest oyuncu Davis Bertans ile ilgilendiği iddia edildi.



The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, 76ers'ın deneyimli bir şutör aradığını ve Marcus Morris'in yanı sıra Bertans'ı da değerlendirmeye aldığını belirtti.



Bu yaz Charlotte Hornets tarafından serbest bırakılan Bertans, Hornets'a takas edilmeden önce geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'da oynamıştı.



Charlotte ile 28 maça çıkan Bertans, ortalama 20.8 dakika süre alarak 8.8 sayı kaydetmiş ve %37.5'lik bir üçlük isabeti tutturmuştu.





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