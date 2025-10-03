03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1DA
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
0-028'
03 Ekim
Osasuna-Getafe
0-127'
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-041'
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-043'
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
0-267'

7 gollü maçta kazanan Rizespor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

calendar 03 Ekim 2025 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 5-2 kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren goller; 4. ve 48 dakikada Jesuran Rak-Saky, 9. dakikada Vaclav Jurecka, 86. dakikada Altin Zeqiri ve 90+1. dakikada Valentin Mihaila'dan geldi. Antalyaspor'un gollerini ise 13. dakikada Soner Dikmen ve 90. dakikada Tomas Cvancara kaydetti.

Antalyaspor'da van de Streek 59. dakikada art arda iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligde 10 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltti.

Antalyaspor, ligi 9. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
