59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak

Takım Kategorisi Ülke Bora-Hansgrohe Dünya turu Almanya DSM-Firmenich Dünya turu Hollanda Alpecin-Deceuninck Dünya turu Belçika Astana Dünya turu Kazakistan Q36.5 Pro Cycling Team Pro takım İsviçre Caja Rural-Seguros RGA Pro takım İspanya Polti Kometa Pro takım İtalya VF Group-Bardiani CSF-Faizane Pro takım İtalya Bingoal WB Pro takım Belçika Corratec Vini Fantini Pro takım İtalya TDT-Unibet Pro takım Hollanda Novo Nordisk Pro takım ABD Terengganu Polygon Kıta takımı Malezya China Glory-Mentech Kıta takımı Çin Tarteletto-Isorex Kıta takımı Belçika Bike AID Kıta takımı Almanya Beykoz Belediyespor Kıta takımı Türkiye Rembe Pro Cycling Team Sauerland Kıta takımı Almanya Sakarya BB Pro Team Kıta takımı Türkiye Kinan Racing Team Kıta takımı Japonya Adria Mobil Kıta takımı Slovenya Mazowsze Serce Polski Kıta takımı Polonya Spor Toto Cycling Team Kıta takımı Türkiye Konya Büyükşehir Belediyespor Kıta takımı Türkiye

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan'da düzenlenecek.Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'nin, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacağı ve Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ile İzmir'den sonra 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacağı belirtildi.1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan, dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR 2024'ün 8 etapta yapılacağı kaydedildi.59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şöyle:1. Etap: Antalya-Antalya (21 Nisan)2. Etap: Kemer-Kaş (22 Nisan)3. Etap: Fethiye-Marmaris (23 Nisan)4. Etap: Marmaris-Bodrum (24 Nisan)5. Etap: Bodrum-Kuşadası (25 Nisan)6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan)7. Etap: İzmir-İzmir (27 Nisan)8. Etap: İstanbul-İstanbul (28 Nisan)Ülke ve kategorilerine göre TUR 2024'e katılacak takımlar şöyle:Federasyon açıklamasında "Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşıyor. TUR, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacağı vurgulanarak, "Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak." denildi.Organizasyona kurumların da destek vereceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak dev organizasyona güç verecek. Parkurun geçtiği illerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet birimleri, jandarma birimleri, karayolları, il kültür ve sağlık birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek ve güç katacak."