51. New York Maratonu'nu bu sene de Kenyalı atletler birinci bitirdi

Bu yıl 51'incisi düzenlenen New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Evans Chebet (33), kadınlarda ise aynı ülkeden Sharon Lokedi (28) kazandı.



New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belli oldu.



Yarışı önde götüren Brezilyalı atlet Daniel Do Nascimento'nun yere yığılmasının ardından Chebet, ilk sıraya yerleşirken sıcak havaya ve neme rağmen birinciliği bırakmadı.



19 Nisan'da yapılan Boston Maratonu'nu da kazanan Kenyalı atlet, maratonu 2 saat 8 dakika 41 saniyede tamamladı.



Erkeklerde, Etiyopyalı Shura Kitata 2 saat 8 dakika 54 saniye ile ikinci, Hollandalı Abdi Nageeye üçüncü sırayı aldı.



Kadınlarda Sharon Lokedi ilk kez katıldığı maratonda birinci geldi



New York Maratonu'nun kadın birincisi yine aynı ülkeden, yarışa ilk kez katılan ve 2 saat 23 dakika 23 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Sharon Lokedi oldu.



Kadınlar kategorisinde İsrailli Lonah Chemtai Salpeter 2 saat 23 dakika 30 saniyeyle ikinciliği, Etiyopyalı dünya şampiyonu Gotytom Gebreslase üçüncülüğü elde etti.



150 ülkeden katılımın gerçekleştiği 51. New York Maratonu, tarihinin en sıcak koşulları arasında gerçekleşirken, şehirdeki sıcaklık 22 derecenin üzerine çıktı.



2021'de düzenlenen 50. New York Maratonu'nu da erkeklerde Kenyalı Albert Korir, kadınlarda ise aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazanmıştı.



New York Maratonu



Bu sene 51. kez düzenlenen New York Maratonu'na, havanın güzel olması ve Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılması sonrasında katılım sayısı salgın döneminden bu yana ilk defa 50 bini geçti.



Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan yarış, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park bitiş çizgisinde sonlandı.



New York Maratonu, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilirken 2021'de kısıtlamalar nedeniyle 25 bin civarında koşucuyla gerçekleşmişti.









