5 NBA takımı, kendisini koronavirüs için karantinaya alacak!

Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Toronto Raptors, Boston Celtics ve Detroit Pistons oyuncularına, Rudy Gobert'e koronavirüs için yapılan testin pozitif çıkmasından sonra kendi kendilerini karantinaya almaları gerektiği söylendiği açıklandı.



Jazz, son 10 gün içinde bahsi geçen takımlara karşı oynamıştı.



Jazz ile dün gece oynayacak olan Thunder oyuncularının, Chesapeake Energy Arena'dan ayrılmalarına izin verildiği belirtildi. Jazz oyuncularının ise, koronavirüs için test edildikten ve sonuçları bekledikten sonra da arenada kalacakları söylenmişti.



TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR



Utah Jazz oyuncularının, koronavirüs testlerinin sonuçlarını bekledikleri için Oklahoma City Thunder'ın arenası Chesapeake Energy Arena'da kalacakları söylendi.



Gece boyunca sürecek olan testler, Jazz pivotu Rudy Gobert'in virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında uygulandı.



Jazz oyuncularının evlerine uçmasına izin verilmediği ve Utah'a gitmek için otobüs kiralamayı tartıştıkları belirtildi.



Ekibin Utah'a geri dönmeden önce Oklahoma ve Salt Lake City sağlık görevlileri ile koordinasyonu sağlaması gerekecek.



ANTRENMANLARA DEVAM



NBA'de 2019-20 sezonu süresiz olarak askıya alınmış olsa da, ligin takımlara hala antrenman yapabileceklerini söylediği açıklandı.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre, ekiplerin kendi tesistlerinde çalışmalarına ve antrenman yapmalarına izin veriliyor. Bununla birlikte, oyunculara koronavirüs'e karşı önlem olarak şehir dışından gelen ziyaretçileri kabul etmemelerinin söylendiği belirtildi:



"Mark Cuban, NBA'in ekiplere antrenmanlara devam edebileceklerini söylediğini açıkladı. Oyunculara şehir dışından ziyaretçi almamaları gerektiğini söyledi."



Dallas Mavericks ve Denver Nuggets arasındaki maç, NBA'in sezonun ertelenmesini açıklamadan önceki son maçtı. Dallas maçı 113-97 kazandı.



