5 gollü maçta kazanan Vanspor!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u konuk etti.Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Vanspor 3-2 kazandı.Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Regis, 45. dakikada Mehmet Özcan ve 88. dakikada Cedric attı. Konuk ekip Sakaryaspor'un golleri ise 40. dakikada Ben Yedder ve 65. dakikada Burak Çoban'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Vanspor, puanını 20'ye yükseltti ve 7. sırada konumlandı. Sakaryaspor ise 17 puanla 10. sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Vanspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sakarayaspor, Serikspor'u konuk edecek.Stat: Van AtatürkHakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Sabri Öğeİmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 74 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Sabahattin Destici, Jefferson, Regis, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk.74 Treore), Faruk Can Genç (Vlachomitros), Bekir Can Kara (Medeni Bingöl), CedricSakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 90 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Doğukan Tuzcu), Vukovic, Mete Kaan Demir (DK.72 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk.77 Emre Demir), Burak Çoban, Kakuta, Ben YedderGoller: Dk. 28 Regis, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 88 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 40 Ben Yedder, Dk. 65 Burak Çoban (Sakaryaspor)Sarı kartlar: Dk. 43 Cedric, Dk. 74. Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 17 Mete Kaan Demir, Dk. 53 Salih Dursun, Dk. 87 Kakuta, 90+7 Vukovic (Sakaryaspor)