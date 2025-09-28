48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza!

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma futbol dünyasında tepkiler büyüyor. UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi gündeme düşerken sporcu cephesinden de bir tepki geldi.



BBC'nin haberine göre 48 sporcudan oluşan bir grubun İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzalamaya karar verdiğini bildirdi.



POGBA VE ZIYECH YER ALDI



Bu girişimin imzacıları arasında dünyaca ünlü futbolcular da yer aldı. Monaco forması giyen Paul Pogba başta olmak üzere bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in de bulunduğu isimlerin yanında, eski Ipswich kaptanı Sam Morsy yer aldı.



TFF DE MEKTUP YOLLADI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.