47 milyon euroluk satış sonrası Nelsson hamlesi!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'a Bologna'nın talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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47 milyon euroluk satış sonrası Nelsson hamlesi!
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24 Ağustos 2024 14:13
Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için Avrupa'da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euroya Arsenal'e, Luis Binks'i ise 2 milyon euroya Coventry City'e satan Bologna, sadece stoper satışından 47 milyon euro elde etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; stoper pozisyonunda açığı bulunan ve maddi olarak da elini güçlendiren Bologna'nın Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.

BİRDEN FAZLA TALİBİ VAR

Oyuncu ile daha önce West Ham United'ın da ilgilendiği yazlmıştı. Danimarkalı stoperin birden fazla talibi olmasına rağmen Bologna'nın en ciddi takım olduğu vurgulandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibinin, kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalabileceği vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı kırmızılı takımın, Kopenhag'tan 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson, Galatasaray'da 129 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. 

 
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