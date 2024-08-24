47 milyon euroluk satış sonrası Nelsson hamlesi!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için Avrupa'da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euroya Arsenal'e, Luis Binks'i ise 2 milyon euroya Coventry City'e satan Bologna, sadece stoper satışından 47 milyon euro elde etti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; stoper pozisyonunda açığı bulunan ve maddi olarak da elini güçlendiren Bologna'nın Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.
BİRDEN FAZLA TALİBİ VAR
Oyuncu ile daha önce West Ham United'ın da ilgilendiği yazlmıştı. Danimarkalı stoperin birden fazla talibi olmasına rağmen Bologna'nın en ciddi takım olduğu vurgulandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibinin, kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalabileceği vurgulandı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sarı kırmızılı takımın, Kopenhag'tan 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson, Galatasaray'da 129 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı.
Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euroya Arsenal'e, Luis Binks'i ise 2 milyon euroya Coventry City'e satan Bologna, sadece stoper satışından 47 milyon euro elde etti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; stoper pozisyonunda açığı bulunan ve maddi olarak da elini güçlendiren Bologna'nın Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.
BİRDEN FAZLA TALİBİ VAR
Oyuncu ile daha önce West Ham United'ın da ilgilendiği yazlmıştı. Danimarkalı stoperin birden fazla talibi olmasına rağmen Bologna'nın en ciddi takım olduğu vurgulandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibinin, kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalabileceği vurgulandı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sarı kırmızılı takımın, Kopenhag'tan 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson, Galatasaray'da 129 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı.