Başakşehir, 2025 yılının ilk maçında 18. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.



46. dakikada Berat Özdemir'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu ayaklarıyla çıkardı.



52. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis yakın mesafeden topu çeldi. Dönen topa bir kez daha Piatek dokunurken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



68. dakikada Kasımpaşa maça dengeyi getirdi. Ceza yayı içindeki Hajradinovic, rakibinden sıyrılmak isterken savunma araya girdi ve top Gökhan Gül'ün önüne düştü. Gökhan'ın yerden sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.



70. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Piatek'in sert şutunda, kaleci Gianniotis'e de çarpan meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.



74. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas ön çizgisi üzerinde Hamza Güreler'in ıskaladığı topu Piatek kontrol etti. Piatek'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



84. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Da Costa'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.



Mücadele, 2-2 sonuçlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Hamza Güreler, Duarte, Lima, Kemen (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Berat Özdemir, Crespo, Szysz (Dk. 60 Davidson), Figueiredo, Piatek



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 71 Aytaç Kara), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Dk. 86 Sadık Çiftpınar), Hajradinovic (Dk. 90+1 Cafu), Barak (Dk. 71 Espinoza), Brekalo, Da Costa (Dk. 90+1 Erdem Çetinkaya)



Goller: Dk. 3 Da Costa, Dk. 68 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 9 (Penaltıdan) ve 42 (Penaltıdan) Piatek (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 30 Winck, Dk. 45+2 Hakan Keleş (Teknik direktör), Dk. 69 Da Costa, Dk. 88 Yasin Özcan, Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 85 Figueiredo, Dk. 90+3 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)









Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eraberlikle sonuçlandı.Başakşehir'in gollerini 9 ve 42. dakikalarda penaltıdankaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 3. dakikadave 68. dakikadaden geldi.RAMS Başakşehir, 2024 yılını 7. sırada tamamladı. Bu sezon ligdeki 5. beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip, 23 puana yükseldi. Bu sezon deplasmandaki yenilmezliğini sürdüren Kasımpaşa ise 20 puanla 10. sıraya çıktı.Kasımpaşa ile berabere kalan RAMS Başakşehir, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü.Bu sezon evinde 8 maç oynayan turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.İç sahadaki 8 maçta 20 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında kaydettiği gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Piatek, adını ilk sıraya yazdırdı. Polonyalı oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı.Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Jerome Opoku, Ousseynou Ba ve Deniz Türüç, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı. Çağdaş Atan, Deniz Dilmen ve Davidson'u da yedek kulübesine çekti. Bu 5 oyuncunun yerine Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Patryk Szysz, Hamza Güreler ve Joao Figueiredo ilk 11'de sahaya çıktı.Çağdaş Atan, Kasımpaşa karşısında Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz, Figueiredo ve Piatek ilk 11'ini sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekipte üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler ve Philippe Keny, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekipte Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmada Hamza Güreler'in sektirdiği topu takım arkadaşı Duarte, kaleci Muhammed Şengezer'e göndermek isterken Nuno Da Costa araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı kaleciden kurtaran Da Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.6. dakikada Onur Ergün'ün sağ iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesinin ardından top üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topta Piatek'in önüne almak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Yasin Özcan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarında pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, elle oynama gerekçesiyle penaltıya karar verdi. 9'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.29. dakikada Winck'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Barak'ın kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.37. dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.41. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha penaltı kazandı. Sağ kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Gökhan Gül'ün eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 42'nci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara gitti: 2-1.RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.